30 Ağustos Zafer Bayramı, Torbalı’da düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Kurtuluş Savaşı’nın en önemli zaferlerinden biri olan Büyük Taarruz’un 102. yıldönümünü kutlamak için ilçe halkı sabah saatlerinden itibaren meydanlardaydı. Kutlamalar, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve protokol bayramlaşması ile başladı, akşam saatlerinde ise fener alayı ile zirveye ulaştı.

Torbalı sokakları fener alayı ile aydınlandı

Saat 21.00’de Torbalı Meydanı’ndan başlayan fener alayı, binlerce vatandaşın katılımıyla Sadık İleri Bulvarı’nda son buldu. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, CHP Torbalı İlçe Başkanı Şengül Babacan, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşları da yürüyüşte yer aldı. Fener alayı sonrasında, yerel sanatçı Mert Barlak, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yazdığı özel şarkıyı seslendirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Torbalı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de gösterisiyle geceye renk kattı.

“Biz ebedi Başkomutanın yorulmaz askerleriyiz”

Kutlamaların ardından ilçe sakinlerine seslenen Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, “30 Ağustos, bağımsızlığı karakteri yapmış bir milletin, yedi düvele meydan okuduğu bir zaferdir. Bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Onların anısına sahip çıkmak için bağımsızlık meşalemizin sönmesine asla izin vermeyeceğiz. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, yılmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Demir, diğer siyasi parti temsilcilerinin de katılımının, birlik ve beraberlik için önemli olduğuna dikkat çekerek konuşmasını tamamladı.