Bu Cuma BİM’de araç içi düzenleyici ürünlerden evcil hayvan malzemelerine, ev ve mutfak gereçlerinden çeyiz ürünlerine kadar pek çok indirimli, ürün dikkat çekiyor. Geniş ürün yelpazesiyle müşterilini karşılayan BİM’de neler olduğunu öğrenmek için haberimize göz atın. İşte BİM’in 4 Ekim 2024 aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve indirimli fiyatları…
Aracına önem verenler için indirimli her şey BİM’de!
Araç içi dikiz ayna kamerası 999 TL
Araç içi düzenleyici ve bardak tutucu 149 TL
Hareket sensörlü bagaj lambası 149 TL
Bardaklık telefon tutacağı 199 TL
BİM aktüele bakmadan çeyiz hazırlığı yapmayın!
Altın file rölyefli 48 parça yemek takımı 2.990 TL
30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1.690 TL
Altın rimli ayaklı meşrubat bardağı 199 TL
Altın file rölyefli kahve fincan seti 499 TL
Hisar çelik çaydanlık 849 TL
Tefal düdüklü tencere 3.490 TL
Emsan kek kalıbı 329 TL
Evcil hayvanınızı mutlu edin!
Evcil hayvan buharlı bakım tarağı 129 TL
Furminatör pet tarağı 129 TL
Tüy toplama aleti 99 TL
Pet tarağı 49 TL
Uzatmalı köpek tasması 149 TL
El fenerli tuvalet torbası 99 TL
Ahşap demonte kedi evi 199 TL
Otomatik pet mama kabı 1.999 TL
Kedi kumu küreği 12,50 TL
Kedi kumu 10 L. 99 TL
Ev tekstili ürünlerinde BİM’ bakın!
Yatak örtüsü seti 499 TL
Post halı 299 TL
Kapitoneli yastık 155 TL
Brode perde 349 TL