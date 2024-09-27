Bu Cuma BİM’de araç içi düzenleyici ürünlerden evcil hayvan malzemelerine, ev ve mutfak gereçlerinden çeyiz ürünlerine kadar pek çok indirimli, ürün dikkat çekiyor. Geniş ürün yelpazesiyle müşterilini karşılayan BİM’de neler olduğunu öğrenmek için haberimize göz atın. İşte BİM’in 4 Ekim 2024 aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve indirimli fiyatları…

Aracına önem verenler için indirimli her şey BİM’de!

Araç içi dikiz ayna kamerası 999 TL

Araç içi düzenleyici ve bardak tutucu 149 TL

Hareket sensörlü bagaj lambası 149 TL

Bardaklık telefon tutacağı 199 TL

BİM aktüele bakmadan çeyiz hazırlığı yapmayın!

Altın file rölyefli 48 parça yemek takımı 2.990 TL

30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1.690 TL

Altın rimli ayaklı meşrubat bardağı 199 TL

Altın file rölyefli kahve fincan seti 499 TL

Hisar çelik çaydanlık 849 TL

Tefal düdüklü tencere 3.490 TL

Emsan kek kalıbı 329 TL

Evcil hayvanınızı mutlu edin!

Evcil hayvan buharlı bakım tarağı 129 TL

Furminatör pet tarağı 129 TL

Tüy toplama aleti 99 TL

Pet tarağı 49 TL

Uzatmalı köpek tasması 149 TL

El fenerli tuvalet torbası 99 TL

Ahşap demonte kedi evi 199 TL

Otomatik pet mama kabı 1.999 TL

Kedi kumu küreği 12,50 TL

Kedi kumu 10 L. 99 TL

Ev tekstili ürünlerinde BİM’ bakın!

Yatak örtüsü seti 499 TL

Post halı 299 TL

Kapitoneli yastık 155 TL

Brode perde 349 TL