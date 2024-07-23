Hazine alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturuyor. Bu, Hazine alacaklarının yaklaşık yüzde 37'sine denk geliyor ve yerel yönetimlerin Hazine'ye olan borç yükünün büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

2,7 milyar lira tahsilat

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından toplamda 2,7 milyar lira tahsil edildi. Bu rakam, alacakların yaklaşık yüzde 9,6'sına denk geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tahsilat çalışmaları, bütçe disiplinini sağlama ve mali dengeyi koruma açısından kritik bir rol oynuyor.

Mahalli idarelerin rolü

Mahalli idarelerin 10,5 milyar liralık borcu, toplam Hazine alacaklarının en büyük kısmını oluşturuyor. Yerel yönetimlerin, altyapı yatırımları ve diğer mali yükümlülükler nedeniyle Hazine'ye olan borçlarının artması dikkat çekiyor.

Diğer kurum ve kuruluşlar

Hazine alacaklarının geri kalan kısmı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT'ler), çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile diğer borçlular arasında dağılıyor. Bu kurumların borçları, Hazine'nin mali yükünü artırıyor ve tahsilat sürecini zorlaştırıyor.

Tahsilat stratejileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahsilat oranlarını artırmak ve borçlu kurumları ödeme yapmaya teşvik etmek için çeşitli stratejiler geliştiriyor. Bu stratejiler arasında yapılandırma programları, ödeme kolaylıkları ve faiz indirimleri gibi teşvikler yer alıyor.