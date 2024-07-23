Sarıyer'de, 26 Nisan 2024 tarihinde yaşanan olayda, oğlunun eğitim gördüğü okulda öğretmen Necla Ö.'yü yumruklayarak darp eden veli Ali Çarık hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Çarık’ın, daha önce tartıştığı öğretmen Necla Ö.'yü okul koridorunda gördüğünde yumruk atarak darp ettiği belirtiliyor. Olay, Ali Çarık’ın, çocuğunun okulda yaşadığı sorunlardan dolayı daha önce Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne şikayette bulunmasının ardından gerçekleşti.

Olayın detayları ve şüphelinin savunması

İddianamede, Ali Çarık’ın, oğlunun ağlayarak yardım çağrısı yapması üzerine okula gittiği, öğretmen Necla Ö.'yü koridorda gülerek kendilerine yaklaşırken gördüğü ve öğretmenine yumruk attığı aktarıldı. Çarık, "O anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla vurdum" şeklinde savunma yaptı.

Adli Tıp Kurumu raporu ve cezai talep

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Necla Ö.'nün yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek hafif nitelikte olduğu belirtildi. Şüpheli Ali Çarık'ın, "kamu görevlisini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Önümüzdeki günlerde Ali Çarık’ın yargılanmasına İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.