Mahalli idareler, Hazine alacaklarının en büyük bölümünü oluşturdu. Tahsilat tutarı ise toplam alacakların beşte birini buldu.

Mahalli idareler ilk sırada

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 31 Aralık 2024 verilerine göre, Hazine alacakları toplam 27,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Alacak stoku içindeki en büyük payı, 10,1 milyar TL ile mahalli idareler aldı.

5,5 milyar TL tahsil edildi

Yıl sonuna kadar yapılan tahsilat tutarı ise 5,5 milyar TL olarak açıklandı. Bu rakam, toplam Hazine alacaklarının yalnızca beşte birine denk geliyor.