Hazine ve Maliye Bakanlığı, küçük ölçekli işletmelerin enflasyon muhasebesinden muaf tutulacağını açıkladı. Yeni düzenleme, iş dünyası tarafından olumlu karşılandı ve yaklaşık 1,5 milyon mükellefe fayda sağlayacak. İşte enflasyon muhasebesi hakkında merak edilen 10 soru ve cevapları.

1. Enflasyon muhasebesi nedir?

Enflasyon muhasebesi, mali tabloların paranın satın alma gücündeki değişiklikler doğrultusunda düzeltilmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu sayede şirketlerin mali tabloları, gerçek ekonomik durumlarını daha doğru bir şekilde yansıtır.

2. Enflasyon muhasebesi nasıl uygulanacak?

Bu muhasebe yöntemi, mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetlerin, ait oldukları tarihteki değerlerine göre düzeltilmesini içerir. Parasal olmayan kıymetler, enflasyon düzeltme katsayılarıyla çarpılarak güncellenir.

3. Enflasyon muhasebesi neden yapılıyor?

Enflasyon muhasebesi, mali tabloların ekonomik gerçekliği yansıtmasını sağlar. Bu sayede işletmeler, daha sağlıklı finansal kararlar alabilir ve ekonominin genel işleyişi iyileştirilir.

4. Kimler bu uygulamaya tabi olacak?

Büyük ve orta ölçekli işletmeler, halka açık şirketler, ihracat ve ithalat yapan firmalar bu düzenlemeye tabi olacak. Bilanço esasına göre defter tutan tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de bu kapsama dahil.

5. Düzenleme ne zaman uygulanacak?

2024 yılı ikinci geçici vergi dönemine ait beyannameler, enflasyon düzeltmesine tabi olarak 13 Eylül 2024 tarihine kadar verilecek.

6. Kimler muaf tutulacak?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olup brüt satışları 2023 sonu itibarıyla 50 milyon liranın altında olan işletmeler, enflasyon muhasebesinden muaf tutulacak. Ayrıca, işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari kazanç sahipleri ve serbest meslek erbapları da kapsam dışı bırakıldı.

7. Beyanname veren mükellefler ne yapacak?

Daha önce beyanname vermiş olan mükellefler, 13 Eylül 2024'e kadar düzeltme beyannamesi vererek herhangi bir ceza ve faiz ödemeden düzenlemeler yapabilecek.

8. Yatırımların muhasebeleştirilmesinde enflasyon düzeltmesi nasıl uygulanacak?

Bakan Mehmet Şimşek, yatırım yapan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi sırasında kolaylık sağlayacak formüller üzerinde çalışıldığını belirtti. Yatırım döneminde oluşan kârların özel bir fona alınarak vergiden muaf tutulması gündemde.

9. Yabancı para cinsinden kıymetler nasıl etkilenecek?

Yabancı para cinsinden hesaplar, kur değerlemesine tabi olacak ve ayrıca enflasyon düzeltmesi yapılmayacak. Yabancı para cinsinden hisse senetleri, iştirakler ve avanslar döviz kuru ile düzeltilecek.

10. Enflasyon muhasebesi şirket değerlemelerini nasıl etkiler?

Aktif hesapları güçlü olan şirketler, bu varlıklarını sermayeleriyle finanse etmişlerse enflasyon düzeltmesinden olumlu etkilenecek ve vergi yükleri azalacak. Ancak borçları yüksek olan şirketler, borç kalemleri düzeltmeye tabi olmadığından, ilave vergi yükleriyle karşılaşabilir.

İş dünyasından olumlu geri dönüş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı düzenleme, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor. İş dünyası, bu adımı mali kolaylık sağlayan önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor. Özellikle düşük cirolu şirketler için sağlanan muafiyet, işletmelerin mali yapısını güçlendirecek ve rekabet gücünü artıracaktır.