İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri, bölgedeki kirliliğin boyutlarını gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bu ölümlerle birlikte körfezde bulunan zehirli toksinlerin insan sağlığını tehdit edebileceğini vurguluyor. Toksinlerin balık ve midyelerde birikmesi, bu deniz ürünlerinin tüketilmesinin tehlikeli olabileceğine işaret ediyor.

İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu

İzmir Körfezi, uzun süredir devam eden kirlilik sorunlarıyla gündemde. Son dönemde, körfezdeki balık ölümleri ve kötü kokular, bu sorunun ciddiyetini ortaya koydu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, körfeze akan 7 dere ve bölgedeki sanayi arıtma tesislerinin çıkış noktalarından aldıkları numunelerin analizlerini sürdürüyor. Ancak, kirliliğin yalnızca görünür etkileri değil, aynı zamanda deniz ürünlerinin bünyesine geçebilecek zehirli toksinler de büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor.

Sağlık riski

Prof. Dr. Esin Süzer, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin mikro alglerin toksin üreten türlerinin varlığından kaynaklandığını belirtti. Bu toksinlerin, balık ve midyeler gibi denizel organizmaların bünyesine geçebildiğini ve insanların bu ürünleri tüketmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Süzer, “Bunların en büyük belirtilerinden bir tanesi mide bulantısıdır. Aşırı tüketimde hastaneye bile kaldırılabilirsiniz,” diyerek, bu toksinlerin insan sağlığını tehdit edebileceğini ve bu nedenle özellikle bahar ve sonbahar aylarında deniz ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğini önerdi.

Kirliliğin iç körfez üzerindeki etkileri

İzmir Körfezi'nin iç bölgelerinde yaşanan kirliliğin, endüstriyel ve evsel atıklardan kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Süzer, iç körfezden avlanan balıkların tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Bu bölgelerdeki kirlilik, organizmalarda birikerek insan sağlığını tehdit eden ağır metaller, pestisitler, tarım ilaçları ve patojen bakterilerin oluşmasına neden olabiliyor.

Fitoplankton patlaması için çözüm var mı?

Prof. Dr. Süzer, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle fitoplankton patlamalarının yaşandığını ve bu sürecin normalleşmesinin zaman alacağını belirtti. Körfezdeki oksijen azlığının da balık ölümlerine yol açtığını ifade eden Süzer, besin elementlerinin etkili bir şekilde arıtılması gerektiğini ve bu sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.