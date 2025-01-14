Yeşilçam’ın efsane ismi Metin Akpınar’ın, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, ünlü oyuncuya 10 milyon liralık tazminat davası açtı. Akpınar’ın “Çocuklarım olduğunu bilmiyordum” savunması, Nebioğlu tarafından reddedildi ve dava açıldı. Mahkemede, Akpınar’ın "Tek gecelik ilişkimdi" açıklamasına karşılık Nebioğlu, babasının yıllarca varlıklarından haberdar olduğunu öne sürerek dava sürecinin devamını sağladı.

Uğur Dündar tanık olarak dinlendi

Duygu Nebioğlu’nun davasında, ünlü gazeteci Uğur Dündar da tanık olarak dinlendi. Dündar, Akpınar’ın kızı olduğunu medyadan öğrendiğini belirterek, konu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti. Ayrıca, o dönemde gazetede çalıştığı süreçte böyle bir haberin yayınlanmadığını vurguladı.

Uğur Dündar, "Ben Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu medyadan öğrendim. O dönemde gazetedeki görevim nedeniyle böyle bir haberin yayınlanmadığına dair bir bilgim yoktu" diyerek açıklamalarda bulundu. Dündar, Antalya Bürosu’ndan gelen haberin kendilerine ulaşmadığını, değerlendirilmediğini ve yayına girmediğini de ekledi.

"Tam bozacının şahidi şıracı durumu var"

Duygu Nebioğlu, yıllarca babası Metin Akpınar tarafından manipülasyona uğradığını belirterek, "İlk günden itibaren babam bizim varlığımızdan haberdardı. Yetiştirme yurduna verilme sürecimizi bile babamın organize ettiğini düşünüyorum. Babam o dönemde bazı şeyleri örtbas etmiş olabilir ama gerçekler sonunda ortaya çıktı. Bizi ülke çapında yaptığı basın açıklamalarıyla küçük düşürmeye çalıştı. Bu yaptıkları onun yanına kar kalsın istemiyorum. Bu yüzden babama 10 milyon TL'lik dava açtım." dedi. Ayrıca, Uğur Dündar’ın mahkemeye dilekçe vererek Akpınar’ın lehine tanıklık etmek istediğini belirterek, "Uğur Dündar annemi hayatında hiç görmediğini, tanımadığını söylüyor ama aynı zamanda babamla davamıza dilekçe vererek tanık olmak istiyor. Tam bozacının şahidi şıracı durumu var" şeklinde açıklamada bulundu.