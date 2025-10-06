Hazine ve Maliye Bakanlığı, teminat yetersizliği yaşayan şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla bugüne kadar 965 milyar 719 milyon 773 bin liralık krediye kefalet desteği sağladı. Böylece ihracatçıdan üreticiye kadar binlerce işletme, devlet destekli kredi imkânından yararlandı.

KOBİ’ler ve üreticiler desteklendi

Bakanlık verilerine göre, Hazine destekli kefalet sistemiyle KOBİ’ler başta olmak üzere tüm firmaların finansmana erişimi destekleniyor. 2009 yılından bu yana kullandırılan kredilerin toplamı 965 milyar lirayı aşarken, bu krediler için 812 milyar 98 milyon liralık kefalet sağlandı.

Kefalet risk bakiyesi ise 150 milyar 617 milyon lira olarak hesaplandı.

Ticari kredilerde 924 milyar lira kullanıldı

İşletmeler tarafından kullanılan ticari kredi tutarı 924 milyar 79 milyon 95 bin lira oldu. Bu krediler için 778 milyar 602 milyon liralık kefalet sağlanırken, risk bakiyesi 150 milyar 614 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Ticari krediler türlerine göre incelendiğinde:

693 milyar 128 milyon lira işletme kredisi,

68 milyar 867 milyon lira yatırım kredisi,

16 milyar 607 milyon lira gayri nakdi kredi kullandırıldı.

Toplamda 1 milyon 384 bin 819 ticari kredi verildi.

En yüksek pay imalat sanayisinde

Sektörel dağılıma göre en fazla kefalet imalat sanayisine sağlandı.

İmalat sanayisi: 318 milyar 848 milyon lira

Toptan ve perakende ticaret: 237 milyar 717 milyon lira

İnşaat sektörü: 69 milyar 743 milyon lira

Taşımacılık, depolama ve haberleşme: 28 milyar 532 milyon lira

KOBİ’ler ve ihracatçılar da yararlandı

Aynı dönemde KOBİ’lere 499 milyar 366 milyon lira, KOBİ dışı işletmelere ise 120 milyar 768 milyon lira kefalet sağlandı.

İhracatçı KOBİ’ler ise 108 milyar 677 milyon liralık kefalet imkânından yararlandı.