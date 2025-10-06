İzmir’in Menderes ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti yaşandı. 45 yaşındaki Serpil Güral, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi A.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Güral’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tartışma kanlı bitti

Olay, saat 13.15 sıralarında Görece Mahallesi İbni Sina Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serpil Güral ile eşi A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eline aldığı bıçakla eşine saldırdı.

2 çocuk annesi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Serpil Güral’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Güral’ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil koca gözaltında

Eşini bıçaklayarak öldüren A.G., kısa sürede yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

22 Eylül’de uzaklaştırma kararı aldırmıştı

Yapılan incelemede, Serpil Güral’ın 22 Eylül’de kocası A.G. hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.