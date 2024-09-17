Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, vergi artışlarına dair herhangi bir planlarının bulunmadığını vurguladı. Şimşek, hükümetin mevcut vergi düzenlemelerinde değişiklik yapma niyetinde olmadığını, yalnızca belirli istisna durumları üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Vergi artışlarına dair açıklamalar

Şimşek, KDV, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi gibi vergi kalemlerinde herhangi bir artış planlarının olmadığını duyurdu. Bakan, mevcut ekonomik programların bu vergi türlerinde değişiklik öngörmediğini belirterek, yalnızca istisnai durumlar ve özel düzenlemeler için belirli bir esneklik sağlandığını söyledi.

Cari açık ve rezervlerdeki gelişmeler

Geçen yılın Mayıs ayında 57 milyar dolar olan cari açığı, 19 milyar dolara indirdiklerini ifade eden Şimşek, ülkenin dış kırılganlığını azalttıklarını ve rezervlerde önemli bir iyileşme sağladıklarını açıkladı. Uluslararası rezervlerin geçen yıl Mayıs ayında brüt olarak 98,5 milyar dolar olduğunu, bu yıl ise 153 milyar doları aştığını vurguladı.

Enflasyon ve gelecek projeksiyonları

Enflasyonun en kötü ve adaletsiz vergi olduğunu belirten Şimşek, Orta Vadeli Program çerçevesinde enflasyonu kontrol altına alma hedeflerini açıkladı. 2025 yılı itibariyle enflasyonun yüzde 30'lu rakamlardan yüzde 20'lere düşmesi bekleniyor. Şimşek, kalıcı ve sürdürülebilir büyüme için enflasyonun tek haneye çekileceğini belirtti.

Bütçe ve tasarruf planları

Bakan Şimşek, 2024 yılı için bütçe disiplini ile 657 milyar liralık tasarruf hedeflediklerini açıkladı. Yatırımları bu yıl yüzde 15 oranında kısacaklarını, ancak sulama ve lojistik gibi kritik alanlara öncelik vereceklerini belirtti. Bu tasarrufun milli gelire oranının yüzde 1,5 olacağı ifade edildi.

Küresel ekonomik koşullar ve Türkiye'ye etkileri

Küresel faiz indirimi sürecinin Türkiye'ye olumlu etkileri olacağını belirten Şimşek, küresel finansal koşullardaki gevşemenin Türkiye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye'ye doğrudan yatırımların artmasının beklendiğini ve bu durumun ülke ekonomisi için olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.

İstifa iddialarına yanıt

İstifa iddialarına ilişkin konuşan Şimşek, görevinde kalma amacının sadece ülkeye hizmet etmek olduğunu ve kişisel bir çıkar veya siyasi motivasyonu bulunmadığını açıkladı. Şimşek, hükümetin ekonomik programının başarıyla uygulanması için sürekli olarak çalıştığını belirtti.