İzmir'in Bornova ilçesinde, Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan beş katlı bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın, büyük hasara neden oldu. Yangın, apartmanın çatı katında yaşayan Bülent Özçevik'in evinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

Olayın detayları

Çevredeki vatandaşların yangını fark etmesiyle birlikte, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yangının çıktığı sırada evde bulunmayan Bülent Özçevik'in evi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Ancak, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonucu 100 güvercin hayatını kaybetti

Yangın sırasında, çatı katında bakımı yapılan yaklaşık 100 güvercin de telef oldu. Dumandan etkilenen güvercinler, yangının trajik sonuçlarından biri olarak kaydedildi.

Trafik tekrar açıldı

Yangın sırasında ulaşıma kapatılan Süvari Caddesi, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.