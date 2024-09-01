Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borcu ve cezası olan mükelleflerin kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik yeni bir düzenleme yaptıklarını açıkladı. "Vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz" diyen Şimşek, vergi borçlarını ödemeyenler için ciddi uyarılarda bulundu.

"Vergi Yüzsüzleri" listesi geliyor

Bakan Şimşek, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin açıklanacağını duyurdu. Bu liste, kamuoyunda "vergi yüzsüzü" olarak bilinen ve borçlarını ödemeyen kişileri içerecek. Şimşek, mükelleflerin bu listede yer almamak için eylül sonuna kadar borçlarını ödemeleri gerektiğini belirtti.

Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yayımlanacak olan listeler, 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alacak.

İki ayrı liste açıklanacak

Şimşek, iki ayrı liste yayınlayacaklarını belirterek, bu listelerin detaylarını da paylaştı. Birinci listede, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin isimleri yer alacak. İkinci listede ise borcu olup olmadığına bakılmaksızın, haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararları sonucunda vergi ve ceza hesaplanan ve bu kararları 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen mükellefler yer alacak.

Deprem bölgelerine istisna

Bakan Şimşek ayrıca, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların, kesinleşmiş ya da ödenmemiş vergi borçlarının açıklanmayacağını belirtti. Deprem bölgesindeki mükellefler, bu düzenlemeden muaf tutulacak.