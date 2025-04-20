Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı vergi denetim süreci kapsamında yaptığı analizde, 500 bin mükellefi tarayarak, 40 binini riskli olarak işaretledi. Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan bu kapsamlı inceleme, ülke ekonomisi için önemli bir büyüklük taşıyan 2,9 trilyon TL'lik yıllık ticaret hacmiyle bağlantılı.

Riskli mükellefler için esnek denetim stratejileri

Bakanlık, riskli mükelleflerin izlenmesi ve vergi uyumlarının artırılması amacıyla yeni denetim stratejileri geliştirecek. Yüksek riskli mükellefler için kapsamlı denetimler yapılacakken, daha düşük riskli mükellefler için gönüllü uyum ve sınırlı incelemeler gibi esnek yaklaşımlar uygulanacak.

Beyanname gözetim programı ve saha denetimleri

Yeni uygulamaya alınan Beyanname Gözetim Programı, mükelleflerin beyanname vermeden önce riskleri hakkında bilgilendirilmesini hedefliyor. Bu program, mükelleflerin doğru ve dikkatli beyanname vermelerini sağlamak amacıyla önceden temasa geçilmesini amaçlıyor. Ayrıca, riskli görülen mükellefler için özel müfettiş atamaları yapılacak ve saha denetimleriyle bilinçlendirme sağlanacak.

Bakan Şimşek'ten vergi uyumuna çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ileri analiz teknikleri ve saha denetimlerinin kullanılacağını belirtti. Bakan, mükellefleri gönüllü vergi uyumu sürecine katılmaya davet ederek, vergi denetimlerini daha etkin hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Bakan Şimşek, "Riskli görülen mükellefleri izaha davet ediyoruz, böylece büyük cezai yaptırımların önüne geçilebilir" diyerek, vergisel uyumun artırılmasının önemini vurguladı.