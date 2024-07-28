Yaşanan hayat pahalılığını fırsat bilen bazı esnaflar maliyetin çok çok üzerinde fiyatlar istiyor. Onlardan birine de gazeteci Uğur Dündar denk geldi. Dündar, Çeşme-Alaçatı'daki tıraş fiyatlarını öğrenince deyim yerindeyse şok geçirdi. Saç sakal kesiminin 2 bin lira olduğunu öğrenen Dündar, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Saç sakal tıraşını 2 bin liraya yapan kuaför var" Dündar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Çeşme-Alaçatı'da saç sakal tıraşını 2 bin liraya yapan berber-kuaför var! Yanlış okumadınız, saç-sakal kesimi 2 bin TL!..

Artık bu enflâsyonla izah edilebilir bir durum olmaktan çıktı, şuursuzca sürdürülen furyaya dönüştü!..

Sonra da emekliye... Nokta.

İşte Uğur Dündar'ın o paylaşımı;