Şırnak'ın Gabar Dağı'nda yer alan petrol sahasında bugün meydana gelen olayda, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olay sırasında kulede çalışan işçiler, enkaz altında kaldı.

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan işçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Şırnak Valiliği, olayla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Şırnak’ta Gabar Dağı’ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda sondaj kulesinin devrilmesi sonucu 3 işçi enkaz altında kaldı. Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si çıkarıldı, diğerini çıkarma çalışması sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Gabar Dağı’ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda meydana geldi. Çalışma sırasında petrol sondaj kulesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 3 işçi enkaz altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Vali Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı. Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kalan diğer işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.