### Başlık: İşsizlik Oranı Haziran Ayında Yükseldi: Yılmaz'dan Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haziran ayında işsizlik oranının yüzde 9,2'ye yükseldiğini, ancak bu oranın hala tek hanede olduğunu ve 2024 yılı için öngörülen yüzde 10,3'lük Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin altında kaldığını açıkladı.

Haziran ayındaki artışın nedenleri

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haziran ayındaki işsizlik oranındaki artışın, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkılaştırıcı politikalar ve Haziran ayına özgü geçici etkilerden kaynaklandığını belirtti. Okulların tatile girmesi ile iş arayanların sayısındaki artış ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, işsizlik oranındaki bu yükselişe katkıda bulunduğunu vurguladı.

Dezenflasyon süreci ve büyüme hedefleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve bu sürecin büyüme ve istihdam üzerindeki kısa vadeli etkilerinin yakından takip edildiğini belirterek, bu etkileri azaltmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti. Yılmaz, reel sektör yatırımlarını destekleyici kredi ve teşvikler, yatırım ortamını iyileştirici düzenlemeler, ihracatı artırmaya yönelik vergi avantajları ve uygun koşullu finansman imkânları gibi politikaların bu çerçevede uygulandığını dile getirdi.

Dengeli büyüme sağlamak hedefler arasında

Yılmaz, hükümetin hedefinin istikrar içinde dengeli bir büyüme sağlamak, istihdam olanaklarını geliştirmek ve insan odaklı, kapsayıcı kalkınma ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmak olduğunu belirtti. Enflasyonla mücadele ve büyüme arasında dönemsel zorluklar yaşansa da, orta ve uzun vadede bu iki hedefin uyumlu olduğunu vurguladı.