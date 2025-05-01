Heidenheim ile Bochum, Bundesliga'da 2 Mayıs'ta karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifreli olup olmadığı detaylarıyla haberimizde.

Heidenheim-Bochum maçı ne zaman, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga kapsamında Heidenheim ile Bochum, 2 Mayıs 2025 Cuma günü karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak ve Voith Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Heidenheim-Bochum maçı hangi kanallarda yayınlanacak?

Müsabaka, üç farklı yayın platformundan şifreli olarak yayınlanacak:

Maç Yayın Günü Saat Yayın Kanalı Yayın Şekli
Heidenheim - Bochum 2 Mayıs 2025 Cuma 21:30 Bein Sports 2 Şifreli
Heidenheim - Bochum 2 Mayıs 2025 Cuma 21:30 Tuttur TV Şifreli
Heidenheim - Bochum 2 Mayıs 2025 Cuma 21:30 Tivibu Spor 1 Şifreli

Bein Sports 2:

Tuttur TV:

  • İddaa platformu üzerinden

  • Yayın Şekli: Şifreli (Türksat & internet)

Tivibu Spor 1:

  • Tivibu: 78. kanal

  • Yayın Şekli: Şifreli (Türksat & internet)

Kaynak: HABER MERKEZİ