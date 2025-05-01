Heidenheim ile Bochum, Bundesliga'da 2 Mayıs'ta karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifreli olup olmadığı detaylarıyla haberimizde.
Heidenheim-Bochum maçı ne zaman, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga kapsamında Heidenheim ile Bochum, 2 Mayıs 2025 Cuma günü karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak ve Voith Arena Stadyumu'nda oynanacak.
Heidenheim-Bochum maçı hangi kanallarda yayınlanacak?
Müsabaka, üç farklı yayın platformundan şifreli olarak yayınlanacak:
|Maç
|Yayın Günü
|Saat
|Yayın Kanalı
|Yayın Şekli
|Heidenheim - Bochum
|2 Mayıs 2025 Cuma
|21:30
|Bein Sports 2
|Şifreli
|Heidenheim - Bochum
|2 Mayıs 2025 Cuma
|21:30
|Tuttur TV
|Şifreli
|Heidenheim - Bochum
|2 Mayıs 2025 Cuma
|21:30
|Tivibu Spor 1
|Şifreli
Bein Sports 2:
-
Digiturk: 78. kanal
-
Kablo TV: 233. kanal
-
Yayın Şekli: Şifreli (Türksat & internet)
Tuttur TV:
-
İddaa platformu üzerinden
-
Yayın Şekli: Şifreli (Türksat & internet)
Tivibu Spor 1:
-
Tivibu: 78. kanal
-
Yayın Şekli: Şifreli (Türksat & internet)
Kaynak: HABER MERKEZİ