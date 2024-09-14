14 Eylül İlk Yardım Günü vesilesiyle İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetler Sağlık Hizmetleri Birimi UMKE sorumlusu Mustafa Ülker, ilk yardımın toplum sağlığı üzerindeki hayati önemine dikkat çekti. Ülker, bilinçli yapılan ilk yardımların hayat kurtarabileceğini belirterek, Heimlich manevrası gibi tekniklerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

İlk yardım hayat kurtarır

İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Birimi Eğitmeni Mustafa Ülker, herkesin ilk yardım bilgisine sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Ülker, ilk yardımı bilen bir kişinin, topluma maksimum fayda sağlayacağını belirterek, "Herhangi bir kaza ya da tehlikeli durumda, sağlık ekipleri gelene kadar ilaçsız ve araç gereçsiz yapılan ilk yardım hayat kurtarıcı olabilir" dedi.

Toplumda yaygın şekilde ilk yardım eğitiminin verilmesi gerektiğini vurgulayan Ülker, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bireysel veya toplu başvurularla ilk yardım eğitimi almanın mümkün olduğunu söyledi. Bu eğitimlerin 16 saat süreceğini, ardından bir sınavla ilk yardımcı belgesi verileceğini belirtti.

Yanlış ilk yardım tehlike yaratabilir

Ülker, iyi niyetle yapılan ancak yanlış uygulanan ilk yardımın ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade ederek, “İnsan hayatı söz konusu olduğunda, yanlış müdahaleler durumu daha kötü hale getirebilir. Bu nedenle, ilk yardımı doğru şekilde öğrenmek ve uygulamak hayati önem taşıyor” dedi. Ülker’in amacı, ilk yardım konusunda bilinçli ve güvenilir bireyler yetiştirmek.

Heimlich manevrası hayat kurtarabilir

İlk yardım konusunda en kritik uygulamalardan biri olan Heimlich manevrası, özellikle nefes borusunun tıkanması durumunda hayat kurtarıcı olabilir. Ülker, bu tekniğin özellikle çocuklarda sıkça karşılaşılan bir sorun olan solunum yolunun tıkanmasında uygulanması gerektiğini belirtti. “Bu gibi acil durumlarda zaman kaybetmeden 112’yi aramalı ve biliniyorsa Heimlich manevrasını hemen uygulamalıyız. Basit ama etkili bu teknik çoğu kişinin rahatlıkla öğrenebileceği bir uygulama” dedi.

Mustafa Ülker, Heimlich manevrasının nasıl yapılacağını kameralar önünde videolu olarak anlatarak, herkesin bu hayati bilgiyi öğrenmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.