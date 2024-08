Türkiye genelinde hastane ve sağlık merkezlerinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları son bulmuyor, aksine artarak devam ediyor. 29 Temmuz’da, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Ortakent Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Hürkal Tezvar, görevi başında hasta ve yakını tarafından uğradığı şiddet nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Türkiye’nin dört bir yanından destek

Bu vahim olayın ardından, Türkiye’nin birçok ilinden aile hekimleri, Ortakent Aile Sağlığı Merkezi önünde toplanarak ortak bir basın açıklaması yaptı. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu (AHEF), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık-İş Sendikası, Hekim Birliği, Muğla Hekimleri Derneği (MUĞLAHED), Muğla Sağlık Çalışanları Derneği (MUĞLASED), İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), Aydın Aile Hekimleri Derneği (AYAHED), Muğla Tabip Odası, Aydın Tabip Odası ve diğer birçok sivil toplum kuruluşunun (STK) katıldığı basın açıklamasında, acil olarak şiddet yasasının çıkarılması gerektiği vurgulandı.

AHESEN Genel Başkanı’ndan çağrı

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, basın açıklamasında yaptığı konuşmada, “Bugün burada tam da bu ASM’de şiddete maruz kalan ve şu anda yoğun bakımda yaşam savaşı veren meslektaşımıza Türkiye’nin her yerinden destek olmaya geldik. Dün yaşanan olayda da görüldüğü üzere Aile Sağlığı Merkezleri’nde can güvenliğimiz yoktur. Sevdiklerimize, hastalarımıza ve yakınlarımıza buradan sesleniyoruz; can güvenliğimiz olmadan görev yapıyoruz. Bizi koruması gereken yetkili mercilere, yetkili makamları göreve davet ediyoruz” dedi.

"Şiddet yasası çıkarılmalı"

Dr. Kandemir, şiddet yasasının çıkarılmadığı ve sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmadığı sürece daha çok can yanacağına dikkat çekerek, “Bu duruma dur demesi gerekenler maalesef gereğini yapmamaktadır. Görevimiz insanların sağlığını korumak olmasına rağmen, kendi canımızı koruması gerekenler sessiz kalmaya devam etmektedir. Aile Hekimliği Sendikası olarak bugüne kadar her sorunun kararlılıkla takipçisi olduk, bundan böyle de olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.