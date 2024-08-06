Hektaş Ticaret, yurt dışında önemli bir yatırım adımı atarak bitki koruma ilaçları üretim tesisi kurma amacıyla Özbekistan'da bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan HEKTAS ASİA LLC ile yapılan anlaşma, bitki koruma ve besleme iş kollarında faaliyet göstermek üzere gerçekleştirildi.

Hektaş Ticaret'in açıklamasına göre, 5 Ağustos 2024 tarihinde imzalanan sözleşme, bitki koruma ilaçları üretim tesisi için mühendislik-satın alma-inşaat (EPC) kapsamını içeriyor. Yatırımın finansmanı, 2022 yılında gerçekleştirilen sermaye artışından elde edilen fonlar ile dış finansman yöntemiyle sağlanacak. İlk etapta bitki koruma ürünleri üretim tesisinin inşaatı ve kurulumu yapılacak.

Anahtar teslim süresi

İlk etap için belirlenen anahtar teslim süresi 28 ay olarak planlanıyor. Bu süre zarfında bitki koruma tesisinin tamamlanması ve faaliyete geçmesi hedefleniyor. İlk etap tamamlandığında, ikinci etap olarak bitki besleme üretim tesisinin inşaatına ve kurulumuna başlanacak.