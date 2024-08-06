Kamuoyu araştırma şirketi Metropol’ün yöneticisi Özer Sencar, son dört ayda AK Parti ve CHP’nin oylarına (kararsızlar dağıtılmış) ilişkin yapmış oldukları anketi paylaşarak “Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den bu yana en düşük seviyeye inmiş durumda” dedi.

Metropol Araştırma, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” anketini sosyal medya hesabından paylaştı.

Araştırma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile ortalama bin 784 kişiyle yapıldı.

Araştırmada 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarının verileri yer aldı.

AK Parti, iktidara geldiği 2002'deki oranın altında

AK Parti ve CHP’nin 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları’nın bilgisinin de yer aldığı ankette, kararsızlar dağıtılarak iki partinin yüzdesel farkları paylaşıldı.

Buna göre Nisan ayında yapılan ankette AK Parti’nin oyu yüzde 31,1 olurken, temmuz ayında 26,1'e geriledi.

CHP ise nisan ayında yüzde 35,9 oy alırken, temmuz ayında yüzde 33,8’ çıktı.

AK Parti ile CHP arasındaki farkın dört ay içerisinde açıldığı sonucunun yer aldığı anketi paylaşan Metropol Araştırma’nın kurucusu ve yönetici Özer Sencar, “Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den buyana en düşük seviyeye inmiş durumda” ifadelerini kullandı.