UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Lazio ile Nice, 3 Ekim 2024 Perşembe günü sahada kozlarını paylaşacak.

Mücadele, saat 19.45'te başlayacak ve tabii Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Her iki takım da Avrupa'da başarılı olmak için sahada en iyi performanslarını sergilemeye hazırlanıyor. Taraftarlar, maçın muhtemel 11’lerini ve diğer detayları merakla araştırırken, bu kritik karşılaşma öncesi heyecan dorukta.

Lazio, ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Nice ise kendi sahasında Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı. Lazio ikide iki yapmak isterken Nice ilk 3 puanına ulaşmak için çabalayacak.