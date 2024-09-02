Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir’de bir kadın belediye otobüsü şoförüne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sert bir dille kınadı. Kadınların trafikte ve hayatın her alanında var olma mücadelesini desteklediklerini belirten Kınay, “Kadına yönelik şiddete de trafikteki şiddete de sessiz kalmayacağız!” dedi.

“Kadına şiddet kabul edilemez”

Başkan Kınay, kadınların toplumun her alanında daha fazla yer alabilmesi için mücadele ettiklerini ve bu tarz saldırıların asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kınay, “Kadınların trafikte, iş hayatında ve toplumun her köşesinde var olma mücadelesini desteklemek zorundayız. Kadına yönelik şiddet, hangi ortamda olursa olsun kabul edilemez. Bu tür saldırılara karşı hep birlikte dur demeliyiz” diye konuştu.

“Sessiz kalmayacağız”

Kadına yönelik şiddetin sadece fiziki değil, sözlü ve psikolojik olarak da ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Kınay, kadınların trafikte de güvenle var olabilmeleri için seslerini daha da yükselteceklerini belirtti. “Kadınların trafikte güvenle çalışabilmesi, hak ettikleri saygıyı görmesi için elimizden geleni yapacağız. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Birlikte mücadele edelim”

Kınay, bu tür olayların önüne geçebilmek için toplumun her kesiminin el ele vermesi gerektiğini belirtti ve tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. “Kadına yönelik şiddete karşı birlik olmalı, sesimizi daha gür çıkarmalıyız. Birlikte hareket edersek, kadına yönelik şiddeti durdurabiliriz” dedi.

Başkan Kınay, belediye olarak kadınların güvenliğini sağlamak adına pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Kadınların her alanda özgürce ve güven içinde var olabilmesi için gerekli tüm adımları atmaktan geri durmayacaklarını vurgulayan Kınay, kadınların haklarını korumak adına mücadele etmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

İzmir'de kadın bir belediye otobüsü şoförüne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Kadınların hayatın her alanında var olma mücadelesini büyütmek için kadına yönelik şiddete de trafikteki şiddete karşı da sessiz kalmayacağız! — Helil KINAY (@Hkinayy) September 2, 2024