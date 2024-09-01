Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci velilerine önemli bir çağrıda bulundu. Velilerin okul alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarını öneren Künkcü, bu tercihin Aydın’ın ekonomik canlılığını artıracağını ve şehrin refah seviyesine olumlu katkıda bulunacağını vurguladı.

"En İyi Alışveriş Esnaftan Alışveriştir"

Başkan Muhammet Ali Künkcü, yerel esnafın desteklenmesinin sadece bireysel bir tercih olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. "En iyi alışveriş, esnaftan alışveriştir. Yerel esnafımız, kaliteli ürünleri ve güler yüzlü hizmetiyle her zaman yanımızda. Onları tercih ederek hem kendi ekonomimize katkı sağlarız hem de şehrimizin kalkınmasına destek oluruz" dedi.

Ekonomik Canlılık İçin Yerel Esnafı Tercih Edin

Künkcü, Aydın halkına seslenerek, büyük mağazalar yerine mahalle aralarındaki küçük işletmeleri ve yerel esnafı tercih etmeleri gerektiğini dile getirdi. "Hep birlikte el ele vererek, zor günleri aşabiliriz. Şehrimizin ve insanlarımızın geleceği için alışverişlerinizi yerel esnafımızdan yapın" ifadelerini kullanan Künkcü, yerel ekonominin güçlenmesiyle birlikte şehrin genel refah seviyesinin de yükseleceğini kaydetti.