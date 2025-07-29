Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Helvacılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, köylülerin erken müdahalesi ve ekiplerin hızlı çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



Dumanları köylüler fark etti

Yangın, sabah erken saatlerde Helvacılar Mahallesi Çanakçı mevkiinde başladı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden çevre köylüler, traktörleriyle yangın bölgesine yöneldi. Bir yandan alevlere müdahale edilirken, diğer yandan yetkililere ihbarda bulunuldu.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından olay yerine ulaşan ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çevreye yayılmadan söndürülmesi olası bir facianın önüne geçti.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangın sonrası bölgedeki sıcak noktaların yeniden alevlenmemesi için ekipler tarafından soğutma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, herhangi bir yeniden tutuşma riskine karşı bölgede tedbirleri sürdürüyor.