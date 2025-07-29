Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 2025 yılı için açılan B Grubu Ar-Ge proje çağrısında önemli bir başarıya imza atan Ege Üniversitesi, destek almaya hak kazanan 7 projesiyle Türkiye genelinde en çok kabul alan üç üniversite arasına girdi.

TÜSEB’in sağlık bilimleri ve teknolojilerine yönelik olarak başlattığı B Tipi Proje Çağrısı kapsamında, sekiz ana ve yirmi iki alt alanda toplam 1.168 başvuru bilimsel değerlendirmeye alındı. Değerlendirme süreci sonunda 155 proje desteklenmeye uygun bulundu. Ege Üniversitesi, bu çağrı kapsamında sunduğu 7 proje ile öne çıktı.

Ege Üniversitesi bilim üretmeye devam ediyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin çok yönlü bilimsel altyapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Tam akredite, öğrenci odaklı, milli yenilik ödüllü, sağlık temalı araştırma üniversitemiz; sosyal bilimlerden temel bilimlere, sağlık ve mühendislikten spor ve eğitim bilimlerine kadar geniş bir akademik yelpazeye sahip. Çağın ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirilmiş programlarımız, sayısı bini aşan tematik laboratuvarlarımız ve yüzde yüz dolulukla çalışan Teknoparkımız ile dev bir bilim üssü niteliği taşıyoruz.”

Prof. Dr. Budak, üniversitenin eğitim, araştırma, toplumsal katkı, dijitalleşme ve uluslararasılaşma gibi pek çok alanda nitelikli projeler geliştirdiğini vurguladı. Üniversitenin son yıllarda geliştirdiği multidisipliner ve inovatif araştırma yaklaşımının, sağlık temalı vizyonla birleşerek bilimsel üretkenliği artırdığını ifade etti.

Sağlık temalı projeler öncelikli hale geldi

Prof. Dr. Budak açıklamasında, Ege Üniversitesi’nin Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısına sahip yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu belirtti. Sağlık temalı disiplinlerarası Ar-Ge ve yayın faaliyetlerinin üniversitenin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Budak, bu alandaki akademik üretimin odağında insan ve toplum sağlığının olduğunu dile getirdi.

Rektör Budak, TÜSEB’in “2025-B-01” çağrısı kapsamında desteklenen yedi projeyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bu stratejik çağrıya sunduğumuz projelerle en fazla destek alan üç üniversite arasında yer aldık. Sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında yenilikçi, ihtiyaç odaklı ve ürün geliştirmeye yönelik projeler üreten tüm akademisyenlerimizi ve proje ekiplerini kutluyorum.”

Milli teknoloji hamlesine katkı sunuluyor

Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin bilim üretme ekosisteminin sürekli geliştiğini ve güçlendiğini vurguladı. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

“12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda bilimsel üretimimizi artırmaya devam edeceğiz. Ege Üniversitesi olarak araştırma altyapımızı güçlendiriyor, bilimsel çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası alanda daha ileriye taşıyoruz. Türkiye Yüzyılı idealini gerçeğe dönüştürmek için tüm mensuplarımızla birlikte azimle çalışıyoruz.” dedi.

Destek alan projelerin yürütücüleri açıklandı

TÜSEB tarafından desteklenen yedi projenin yürütücülüğünü üstlenen Ege Üniversitesi öğretim üyeleri şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Ali Ekşi

Doç. Dr. Meliha Ekinci

Doç. Dr. Özlem Barut Selver

Doç. Dr. Özlem Yeşil Çeliktaş

Prof. Dr. Pınar Kara

Prof. Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen

Prof. Dr. Suna Timur

Ege Üniversitesi, bu başarıyla birlikte bilimsel araştırma kapasitesini güçlendirmeye devam ederken, sağlık ve teknoloji alanındaki öncülüğünü sürdürmeyi hedefliyor.