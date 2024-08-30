Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

İsla Centinela, İspanya: 4.2 Milyon dolar

İspanya'da yer alan Isla Centinela, muhteşem manzarası ve sakin ortamıyla dikkat çekiyor. 4.2 milyon dolara bu adaya sahip olabilirsiniz.

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Yunan Adası: 48.1 Milyon dolar

Yunanistan’da yer alan bu ada, tarih ve doğanın buluştuğu bir cennet. Ancak bu cennet için 48.1 milyon doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

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Le Moulin Fort Chisseaux, Fransa: 2.4 Milyon dolar

Fransa'nın romantik atmosferinde yer alan bu ada, 2.4 milyon dolara alıcı bekliyor. Tarihi değeriyle de öne çıkıyor.

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Holms of Stromness, Birleşik Krallık: En az 375,000 dolar

Birleşik Krallık'ta yer alan bu ada, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. En az 375,000 dolarla ada sahibi olma hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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Danmarks Holme, İsveç: 7.3 Milyon dolar

İsveç'in huzur dolu doğasında yer alan Danmarks Holme, 7.3 milyon dolara satılık. Sessizliği ve doğallığı sevenler için ideal.

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Moffat İsland, Kanada: 2 Milyon dolar

Kanada'nın Moffat Adası, 2 milyon dolara sahiplerini bekliyor. Doğa ile baş başa kalmak isteyenler için mükemmel bir seçenek.

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Mutlu günler adası, Wisconsin, ABD: 19 Milyon dolar

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yer alan Mutlu Günler Adası, 19 milyon dolara satılık. Adı gibi huzurlu ve mutlu günler vaat ediyor.

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Ballast Key, Florida, ABD: 15.8 Milyon dolar

Florida’da yer alan Ballast Key, 15.8 milyon dolara alıcı bekliyor. Karayipler’in eşsiz güzelliklerini ayağınıza getiriyor.

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Patates adası, Connecticut, ABD: 6.5 Milyon dolar

ABD'nin Connecticut eyaletinde yer alan Patates Adası, 6.5 milyon dolara sahiplenebileceğiniz eşsiz bir ada.

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Whiskey Adası, New York, ABD: 3 Milyon dolar

New York'ta yer alan Whiskey Adası, 3 milyon dolara satılık. Fiyatı ve konumuyla oldukça cazip bir yatırım fırsatı sunuyor.

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Editör: Sezin Türkyılmaz