İtalya

Genç nüfusun azalmasıyla mücadele eden İtalya, gençlere 950€, evli çiftlere ise 1.400€ ödeme yapıyor. Ailedeki üye sayısına bağlı olarak ödeme miktarı artıyor.

İspanya

İspanya’nın küçük kasabaları Ponga ve A Xesta’da yaşayanlara 3.600€ destek veriliyor. Ayrıca, bu kasabalarda doğan her çocuk için de 3.600€ ödeniyor.

İrlanda

İrlanda, iyi bir girişim fikri sunan kişilere 1.200€ ödeme yapıyor. Bu destek, girişimcilik faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Şili

Şili, startup işinizi hayata geçirebilmeniz için 14.000$ ile 80.000$ arasında bir para ödemesi sağlıyor. Bu destek, yeni iş girişimlerini desteklemek için sunuluyor.

Yunanistan

Yunanistan, Antikythera adasında yaşamayı tercih edenlere 590€ ödeme yapıyor. Bu destek, adanın nüfusunu artırmayı amaçlıyor.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda, süt ürünleri, turizm, tarım ve ormancılık gibi sektörlerde çalışanlara 165.000$ değerinde ev veriyor. Bu destek, belirli sektörlerde çalışanları teşvik etmek amacıyla sunuluyor.