1981'de keşfedilen HIV virüsü, bugün etkili tedavilerle tamamen kontrol altına alınabilen bir hastalık. Tedavi ile virüsü tespit edilemez seviyelere indirmek mümkün, ancak hala toplumsal damgalama devam ediyor. Kök hücre tedavisi gibi yenilikçi tedavi yöntemleri araştırılmakta.

Toplumsal damgalamanın nedenleri:

HIV bir ölüm cezasıdır: Tedavi ile çoğu insan uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilir. ART (antiretroviral tedavi) ile virüs tespit edilemez seviyelere düşürülebilir.

Tedavi ile çoğu insan uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilir. ART (antiretroviral tedavi) ile virüs tespit edilemez seviyelere düşürülebilir. Yanlış bulaşma yolları: HIV öpüşme veya aynı banyoyu paylaşma yoluyla bulaşmaz. Temel bulaşma yolları korunmasız seks ve enjeksiyon ekipmanlarının paylaşımıdır.

HIV öpüşme veya aynı banyoyu paylaşma yoluyla bulaşmaz. Temel bulaşma yolları korunmasız seks ve enjeksiyon ekipmanlarının paylaşımıdır. HIV endişe edilecek bir şey değildir: Test ve tedavi hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Birçok ülke, HIV ile ilgili hedeflere ulaşma yolunda yavaş ilerliyor.

Test ve tedavi hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Birçok ülke, HIV ile ilgili hedeflere ulaşma yolunda yavaş ilerliyor. Sadece eşcinsel erkekler HIV kapar: HIV herkes tarafından kapılabilir. Risk grupları arasında seks işçileri, uyuşturucu kullanıcıları ve göçmenler de bulunur.

HIV herkes tarafından kapılabilir. Risk grupları arasında seks işçileri, uyuşturucu kullanıcıları ve göçmenler de bulunur. Cinsel sağlık sadece testle ilgilidir: Cinsel sağlığı destekleyen kampanyalar, damgalama ve ayrımcılıkla mücadeleye de odaklanmalıdır.

HIV belirtileri ve evreleri

HIV enfeksiyonu, çeşitli dönemlerde farklı belirtiler gösterebilir:

Akut Dönem: HIV vücuda girdikten 2-4 hafta içinde ateş, lenf bezlerinde büyüme, döküntü ve kas ağrıları gibi belirtiler görülebilir. Ancak bu dönem, bazı kişilerde belirti göstermeyebilir. Akut dönem, virüsün hızla yayıldığı ve bulaş riskinin yüksek olduğu dönemdir.

HIV vücuda girdikten 2-4 hafta içinde ateş, lenf bezlerinde büyüme, döküntü ve kas ağrıları gibi belirtiler görülebilir. Ancak bu dönem, bazı kişilerde belirti göstermeyebilir. Akut dönem, virüsün hızla yayıldığı ve bulaş riskinin yüksek olduğu dönemdir. Sessiz Dönem: Akut dönem geçtikten sonra, belirtiler birkaç yıl boyunca olmayabilir. Bu dönemde HIV pozitif bireyler hastalığını bilmedikleri için test yaptırmayabilir ve HIV yayılma riski devam eder.

Akut dönem geçtikten sonra, belirtiler birkaç yıl boyunca olmayabilir. Bu dönemde HIV pozitif bireyler hastalığını bilmedikleri için test yaptırmayabilir ve HIV yayılma riski devam eder. İleri Dönem (AIDS): HIV tedavi edilmezse, virüs bağışıklık sistemini zayıflatır ve AIDS aşamasına geçilebilir. Bu dönemde sık ve kolay hastalanma, uzun süre yüksek ateş, istemsiz kilo kaybı, tekrarlayan uçuklar, ağızda pamukçuk ve ağır ishal gibi belirtiler görülebilir.

HIV, uzun süre belirti göstermeyebilir. HIV pozitif bireyler HIV ilaç tedavisi (ART) almazlarsa, belirtiler zamanla ortaya çıkabilir. Ancak, ART tedavisi ile belirtiler önlenebilir ve yaşam kalitesi korunabilir. HIV pozitif bireyler düzenli olarak test yaptırmalı ve tedaviye başlamalıdır.