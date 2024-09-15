Fabrikada büyük hasara neden olan patlamanın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Patlama, fabrikanın üretim bölümünde gerçekleşmiş ve büyük bir gürültüyle çevrede paniğe neden olmuştu. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, patlama anı ve ardından yaşanan kaos açıkça görülüyor. Çalışanların yaşadığı panik anları ve fabrikanın bazı kısımlarında meydana gelen çöküntü, olayın ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Patlamada yaralanan işçiler, çevredeki hastanelerde tedavi altına alınmış ve bir kısmının durumunun ciddi olduğu bildirilmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 1 başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirilmiş, patlamanın nedeni araştırılmaya başlanmıştı.