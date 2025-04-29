Kadınlar ve erkeklerde HDI Sigorta Türkiye Kupası Sekizli Finalleri, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde İzmir’de sporseverlerle buluşacak.

Hentbol Türkiye Kupası Finalleri İzmir'de başlıyor

Hentbol Türkiye Kupası heyecanı bu yıl İzmir'de yaşanacak. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final müsabakaları, 30 Nisan - 3 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.

16 takım İzmir’de sahaya çıkacak

Toplam 9 kentten gelen 16 takım, kupayı kazanmak için İzmir’de ter dökecek. Kadınlar ve erkeklerde kupanın sahibi 3 Mayıs Cumartesi günü belirlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, hem kadın hem erkek takımlarıyla mücadelede yer alacak.

Müsabakalar ücretsiz takip edilebilecek

Maçlar Celal Atik Spor Salonu ve Buca Serdar Yereli Spor Salonu’nda oynanacak. Tüm müsabakalar halka açık ve ücretsiz olacak. Yarı final ve final karşılaşmaları ise sadece Celal Atik Spor Salonu’nda oynanacak.

İzmir Büyükşehir'den spor vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, "Türkiye Kupası’nın sahibini bulacağı bu şampiyonaya tüm sporseverleri bekliyoruz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın spor vizyonuyla İzmir’i sporun başkenti yapma hedefimiz devam ediyor" dedi.

Kadınlar Türkiye Kupası maç programı

Çeyrek Final | 30 Nisan Çarşamba

12.00: Yenimahalle Bld. - İzmir B. Bld. (Celal Atik)

12.00: Bursa Bld. - Üsküdar Bld. (Serdar Yereli)

16.00: Görele Bld. - Ortahisar Bld. (Celal Atik)

16.00: Yalıkavak - Adasokağı SK (Serdar Yereli) İTK'dan BELGEM’e kitap bağışı: Eğitimde örnek dayanışma

Yarı Final | 1 Mayıs Perşembe

12.30: Üstteki galipler (Celal Atik)

14.30: Üstteki galipler (Celal Atik)

Final | 3 Mayıs Cumartesi

15.00: Final karşılaşması (Celal Atik)

Erkekler Türkiye Kupası maç programı

Çeyrek Final | 30 Nisan Çarşamba

14.00: Spor Toto SK - Depsaş Enerji As (Celal Atik)

14.00: Nilüfer Bld. - Köyceğiz Bld. (Serdar Yereli)

18.00: Beykoz Bld. - İzmir B. Bld. (Celal Atik)

18.00: Beşiktaş JK - Konya B. Bld. (Serdar Yereli)

Yarı Final | 1 Mayıs Perşembe

16.30: Üstteki galipler (Celal Atik)

18.30: Üstteki galipler (Celal Atik)

Final | 3 Mayıs Cumartesi

18.00: Final karşılaşması (Celal Atik)