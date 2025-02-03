Hepsiburada'nın çoğunluk hissesinin Kaspi.kz'ye devrinin tamamlanmasının ardından, şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Bu toplantının ardından, Hepsiburada'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mikheil Lomtadze atandı.

Lomtadze'den açıklamalar

Mikheil Lomtadze, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamalarda, Kaspi.kz'in kurucusu olarak, teknoloji ve dijital hizmetlerin hayatı nasıl dönüştürdüğünü vurguladı ve Hepsiburada'nın geleceğine dair umutlarını paylaştı:

"Kaspi.kz'yi, insanların günlük yaşamlarını daha iyi hale getirecek dijital hizmetler sunma misyonuyla kurduk ve bugün bu vizyonumuzu Hepsiburada ile daha da ileriye taşımak için buradayız."

"Türkiye, girişimcilik ruhu ve güçlü ticaret kültürüyle büyük bir potansiyele sahip. Bu, Hepsiburada'nın uzun vadeli başarısı için mükemmel bir zemin sunuyor," dedi.

Lomtadze, sözlerine şöyle devam etti: "Kaspi.kz ve Hepsiburada, teknolojiyle insanların hayatına olumlu dokunuşlar yapmayı hedefleyen şirketlerdir. Şimdi güçlerimizi birleştirerek, Türkiye'deki müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yenilikçi servisler sunmayı dört gözle bekliyoruz."

Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan’a da güveni ve dostluğu için teşekkür eden Lomtadze, kendisine başarılar diledi.

Mikheil Lomtadze, Kaspi.kz'nin kurucu ortaklarından biri ve şu anda şirketin CEO'su olarak görev yapıyor. 2002 yılında Harvard Business School'dan MBA derecesi alan Lomtadze, Harvard Business School’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Danışma Kurulu üyesi olarak da önemli bir pozisyonda bulunuyor. Ayrıca, Kaspi.kz üzerine hazırladığı vaka çalışmaları, Harvard Business School’da hâlâ MBA öğrencilerine öğretilmektedir.