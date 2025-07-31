Denizli’de yaşayan İlgün ailesinin 2,5 yaşındaki oğulları Göktürk, genetik kas hastalığı ile mücadele ediyor. Göktürk’ün kasları giderek zayıflarken, ailesi Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki gen tedavisi için yardım kampanyası başlattı. Tedavi için gerekli olan 2,9 milyon doların toplanması amacıyla Valilik onaylı destek çağrısı yapıldı.

Göktürk’ün hastalık süreci ve tedavi umudu

Göktürk, 10 Mart 2023’te doğduktan sonra karaciğer enzimlerindeki yükseklik nedeniyle yoğun bakımda kaldı. Ailesinin erken fark ettiği gelişim farklılıkları üzerine yapılan tetkiklerde 8 aylıkken ölümcül ve ilerleyici kas hastalığı teşhisi kondu. Minik çocuğun yürüme, oturma, konuşma ve nefes alma gibi temel yetileri zamanla kaybetme riski bulunuyor.

Aile zamana karşı yarışıyor

Göktürk’ün annesi Gülsüm İlgün, çocuklarına bakmak için mesleğini bıraktı. Baba Mehmet İlgün ise inşaat işçisi olarak ailesini geçindirmeye çalışıyor. Aile, tedavinin erken başlamasının yaşam kalitesini artıracağını belirtiyor. Ancak yüksek maliyetli tedavi için toplanan bağışın henüz yüzde biri bile tamamlanamadı.

Yardım çağrısı ve destek talebi

Mehmet İlgün, küçük katkıların bile Göktürk’ün hayatını değiştirebileceğini vurguladı. Kampanyanın geniş kitlelere ulaşması ve destek sağlanması için çağrı yaptı: "Göktürk için umut ol, bir nefes, bir adım, bir yaşam ver." Kampanya devam ediyor ve yardımlar bekleniyor.