Üniversite adaylarının merakla beklediği 2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda 4 yıllık lisans programlarında kontenjanlar yaklaşık 50 bin azaldı, iki yıllık önlisans programlarında ise yüzde 25 düşüş yaşandı. Tercihler 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Başarı sıralaması şartlarında değişiklik oldu

Hukuk programları için aranan başarı sıralaması şartı geçen yılki ilk 125 binden, bu yıl ilk 100 bine çekildi. Mühendislik, mimarlık ve tıp gibi diğer bölümlerde başarı sıralaması şartında değişiklik yapılmadı.

Vakıf üniversitelerinin ücretleri kılavuzda yer aldı

Bu yıl ilk kez vakıf üniversitelerinin KDV dahil öğrenim ücretleri tercih kılavuzunda yayımlandı. En yüksek ücretler tıp fakültelerinde (2 milyon 370 bin TL), diş hekimliğinde (1 milyon 860 bin TL) ve hukuk fakültelerinde 1 milyon TL’nin üzerinde oldu. Burs ve indirimli ücret bilgilerine kılavuzda yer verilmedi.

Öğrenim ücreti artış oranı enflasyonu geçmeyecek

2025 yılında kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri, yıllık ortalama enflasyon oranını aşmayacak şekilde artırılacak. Bu artış oranı Mayıs TÜFE’si dikkate alınarak belirlenecek.

Depremzede adaylara özel kontenjan son kez ayrıldı

Depremzede adaylar için özel kontenjan uygulaması bu yıl sona eriyor. Eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın verilerine göre, 4 yıllık lisans kontenjanları geçen yıl 483 binden 438 bine düştü. İki yıllık önlisans programlarında ise kontenjan 538 binden 399 bine geriledi.

Tercih kılavuzunun kesin verileri tercih günü açıklanacak

Kontenjanlardaki kesin veriler ve diğer detaylar, tercihlerin başlayacağı gün yayımlanacak ana kılavuzda yer alacak.

Üniversite tercihleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini bu tarihler arasında tamamlamalıdır.