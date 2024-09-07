Bursa'nın Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta bulunan küçük bir çukur, bölgedeki vatandaşların sık sık düşmesiyle gündeme geldi. Yol üzerinde yürüyenlerin fark etmeden düştüğü bu çukur, Osmangazi Belediyesi tarafından hızla onarıldı. Özellikle esnafın şikayeti üzerine harekete geçen belediye ekipleri, bölge sakinlerinin güvenliğini sağladı.

“Vatandaşlar rahat bir nefes aldı”

Eceler Sokak'ta yer alan ve görünüşte küçük olan çukur, büyük sorunlara neden oldu. Yolda yürürken dikkatini dağıtan, özellikle cep telefonlarına bakan vatandaşlar, iki santimetrelik derinliği fark etmeyerek sık sık düştü. Bir esnafın güvenlik kamerasına yansıyan bu düşme anları, sosyal medyada hızla yayıldı ve medyada yankı buldu. Bunun üzerine, Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kısa sürede duruma müdahale ederek çukuru asfaltla kapattı.

“Çukur anında onarıldı”

Bölge esnafı Dursun Coşkun, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çukur, çok küçük olduğu için vatandaşlar fark etmiyordu. Güvenlik kamerama yansıyan düşme anlarını sosyal medyada paylaştık, medya da olayı haber yaptı. Kısa süre sonra belediye ekipleri çukuru onardı. Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a ve ekiplere teşekkür ederiz.”

“Kaldırımlara araç park edilmesi engellenmeli”

Coşkun, ayrıca kaldırımlara araç park edilmesinin de bu tür kazaların sebeplerinden biri olduğunu belirtti. “Kaldırımlar boş olsaydı, insanlar cadde yerine güvenli bir şekilde kaldırımlarda yürüyebilirdi. Bu da düşme olaylarını tamamen engellerdi,” dedi. Bir diğer esnaf Ümit Acın da çukurun onarılmasıyla kazaların sona erdiğini belirterek Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.