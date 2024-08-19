Hogwarts'ın genç ve yetenekli büyücüsü, okulda kazandığı başarılarıyla öne çıkıyor. Söz konusu öğrenci, oldukça güçlü bir tılsımı corporeal formda yaratabilme yeteneğine sahip ve ileri seviye tılsımları aktif şekilde kullanabiliyor. Henüz 2. sınıftayken, özlü iksirler yapabilme becerisini kanıtlayarak, 5 yıl boyunca kendisine zorbalık yapan bir iksir hocasına rağmen iksir sınavından "outstanding" notu almayı başardı. Ayrıca, kendi sınıfında cisimlenmeyi başaran ilk öğrenci olma unvanına sahip.

Bu genç büyücü, eski rünleri okuyabilme yeteneğine sahip ve girdiği 10 sıradan büyücülük sınavının dokuzundan en yüksek notu aldı. Karanlık sanatlara karşı savunma sınavında "beklenenin üstünde" bir not almasının yanı sıra, düello ve savunma büyüleri konusunda da son derece başarılı. Basit uğursuzluk büyülerini uygulayabilecek kadar karanlık sanatlara da hakim. Ayrıca, belirli bölgeleri koruma altına alabilecek neredeyse kusursuz koruyucu tılsımlar yapabiliyor.

Birinci sınıftayken en tehlikeli büyülü bitki türlerinden biri olan şeytan kapanından kendisi ve arkadaşlarını kurtarmayı başardı. Ayrıca, sihir bakanlığı ve Hogwarts, 13 yaşındayken Hermione Granger'a, birçok yetişkin büyücünün dahi kullanamayacağı bir zaman döndürücüyü emanet etti.

Sözsüz ve asasız büyü yapma konusundaki başarısı, hafıza büyülerini kendi anne ve babası üzerinde rahatlıkla uygulayabilmesini sağlıyor. Büyülü yaratıkların bakımında da fazlasıyla yetenekli; basiliskin peşinde bir ayna kullanarak hayatını kurtarmış, bir karanlık sanatlar profesörünün bir kurtadam olduğunu anlamış, bir hipogrifi ölümden kurtarmış ve bir deve zarar vermeden isteklerini yaptırmayı başarmıştır. Ayrıca, ileri düzey biçim değiştirme konusunda yetkin olup, havaya biçim değiştirme uygulayarak nesneler yaratabilme yeteneğine de sahiptir.