Kolombiya Anayasa Mahkemesi, Instagram hesabı kapatılan yetişkin film yıldızı Esperanza Gómez’i haklı buldu. Mahkeme, Meta’nın hesap kapatma kararını “ifade özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi.

Mahkemeden Meta’ya tarihi karar

Kolombiya’nın en tanınmış yetişkin film yıldızlarından Esperanza Gómez, Meta’ya (Instagram) karşı açtığı davada tarihi bir karar elde etti.

Kolombiya Anayasa Mahkemesi, Instagram hesabının kapatılmasını “açık ve şeffaf bir gerekçe olmadan” gerçekleştirildiği gerekçesiyle hukuka aykırı buldu.

Mahkeme, bu durumun Gómez’in ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini açıkladı.

Hesap aniden kapatılmıştı

Beş milyondan fazla takipçisi bulunan Gómez’in hesabı, “çıplaklık ve cinsel içerik” politikası gerekçesiyle aniden kapatılmıştı.

Gómez ise savunmasında, benzer içerikler paylaşan pek çok influencerın hesabının açık olduğunu vurgulayarak kararın “diskriminatif” (ayrımcı) olduğunu dile getirdi.

Gómez, hesabının kapanmasıyla hem takipçi sayısında ciddi kayıp yaşadığını hem de gelirlerinde büyük bir düşüş olduğunu mahkemede belirtti.

Karar sonrası hesabı yeniden açılan Kolombiyalı yıldızın şu anda 1,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Mahkeme, Meta’ya çıplaklık ve cinsellik politikalarını daha açık ve anlaşılır hale getirme yükümlülüğü de getirdi.

Karar yalnızca Kolombiya’da bağlayıcı olsa da uzmanlara göre bu durum, Meta’nın küresel politikalarında değişikliğe yol açabilir.

Sosyal medya devinin farklı ülkeler için ayrı kurallar uygulamasının zor olması nedeniyle, özellikle Latin Amerika’dan başlayarak dünya genelinde yeni standartlar gündeme gelebilir.

Gómez: “Kişisel bir zafer”

Kararın ardından açıklama yapan Esperanza Gómez, davayı “kişisel bir zafer” olarak değerlendirdi.

Yıldız, sosyal medya özgürlüğü konusunda bu kararın önemli bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Instagram ve Meta, içerik denetleme politikaları nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor. Benzer davaların farklı ülkelerde de açılabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, ifade özgürlüğü ve içerik kontrolü dengesini sağlamak, teknoloji devlerinin önündeki en büyük sınavlardan biri.