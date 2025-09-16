İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 4’ü çocuk, 3’ü kadın olmak üzere toplam 8 sivil yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

İsrail’den Nebatiye’ye hava saldırısı

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları 16 Eylül’de Lübnan’ın güneyinde yer alan Nebatiye kentini hedef aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4’ü çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 8 sivilin yaralandığı belirtildi. Yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

İHA’larla Yater beldesi de vuruldu

NNA’nın haberinde, İsrail’in güney sınırına yakın bölgede bulunan Yater beldesinin de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı ifade edildi.

Saldırılarla ilgili Lübnan makamlarından ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, bölgede tansiyonun yükseldiği kaydedildi.

İsrail ile Lübnan sınırında son aylarda sık sık çatışmalar yaşanıyor. Özellikle Hizbullah ve İsrail ordusu arasında karşılıklı saldırılar dikkat çekiyor. Nebatiye’ye yapılan saldırının, sınır hattındaki gerilimin yeni bir boyutu olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.