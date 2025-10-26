Kütahya’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kütahya’da trafik kazası

Kütahya’nın Menderes Caddesi’nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletin sürücüsü N.S. ve yanında bulunan E.A. yaralandı. Devrilen motosikletteki iki kişi yere düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. E.A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini araştırıyor. Otomobil sürücüsü A.E. ve motosiklet sürücüsü N.S. ile ilgili incelemeler devam ediyor.