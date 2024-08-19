Araç sahiplerini üzen bir haber geldi. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) geçiş ücretleri bugünden itibaren yüzde 40 oranında zamlandı. Bu artış, akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki yükselişlerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Yeni tarifeye göre, HGS otomatik yükleme alt limiti 245 TL olarak belirlendi.

HGS ücretlerine büyük artış

HGS geçiş ücretlerine yapılan son düzenleme, araç sahiplerinin bütçesini etkileyecek şekilde büyük bir artış içeriyor. Yüzde 40 oranında gerçekleşen bu zam, 19 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bankalar, yeni tarifeyi müşterilerine bu hafta SMS ile bildirecek.

Bu zam, HGS ücretlerine yapılan en son artışın ardından geldi. 1 Nisan 2024 tarihinde, HGS geçiş ücretlerine yüzde 75 oranında büyük bir zam yapılmıştı. Bu güncellemeyle birlikte, ücretlerin daha da arttığı görüldü.

Yapılan yeni düzenlemeyle, HGS otomatik yükleme alt limiti 245 TL olarak belirlendi. Bu artış, özellikle akaryakıt ve enerji maliyetlerinde yaşanan yüksek artışların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Bu durum, köprü ve otoyol geçişlerinde maliyetleri önemli ölçüde artıracak.