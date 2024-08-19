İzmir’deki parklarında akıllı sulama sistemi kullanmaya başlayan ilk belediye olan Konak Belediyesi, çevre dostu bir adım atarak enerji ve su tasarrufu sağlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan bu sistem, ilk etapta altı farklı noktada devreye alındı. Nevzat Güzelırmak-Süleyman Alasya Parkı, Muratreis Parkı, Amerikan Kolej Parkı, Sarmaşık Parkı, Halkapınar Veteriner Müdürlüğü karşısı ve Halkapınar Spor Tesisleri yanı gibi noktalarda uygulanan sistem, ilerleyen dönemde Konak’ın diğer parklarına da yayılacak. Hava durumunu gerçek zamanlı takip eden ve mobil bağlantıyla kontrol edilebilen bu sistem, İzmir’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Akıllı sulama sistemi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir’de bu sistemi ilk kullanan belediye olmaktan gurur duyduklarını belirterek, “Daha yeşil, daha yaşanır bir Konak için çalışırken, aynı zamanda sürdürülebilir bir çevre oluşturmayı ve enerji tasarrufunu nasıl sağlayabileceğimizi düşündük. İklim krizinin etkilerini göz önünde bulundurarak akıllı sulama sistemine geçtik. Öncelikle belirli parklarımızda bu sistemi devreye soktuk. Uzun vadede bu sistemin ne kadar verimli olduğunu ve ne kadar tasarruf sağladığımızı daha net göreceğiz” dedi.

Az enerji ile yüksek verim

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından uygulanmaya başlanan akıllı sulama sistemi, hava durumunu gerçek zamanlı takip ederek iklim koşullarına göre sulama miktarını otomatik olarak ayarlıyor. Tek merkezden yönetilebilen bu sistem, aynı zamanda mobil uygulama üzerinden de kontrol edilebiliyor. Sistemde yer alan akıllı sayaç sayesinde su tüketimi de yakından takip ediliyor. Bu yenilikçi sistem sayesinde su, enerji ve işçilikten tasarruf edilerek daha yüksek verim elde ediliyor.