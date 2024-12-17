PTT'nin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) mobil uygulamasına siber saldırı düzenleyen iki kişi, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Siber saldırganlar, binlerce HGS kullanıcısının telefonuna küfürlü bildirimler göndererek şantaj yapmıştı. Jandarma, MİT ve BTK/USOM işbirliğiyle yürütülen operasyonda, Burak K. ve Veli B. adlı şüpheliler, Denizli ve Mersin'de kıskıvrak yakalandı.

Siber saldırı şaka amacıyla yapıldı

Yakalanan şüpheliler, sosyal medyada yaptıkları görüşmelerde HGS sistemine yönelik saldırıyı şaka amacıyla gerçekleştirdiklerini belirttiler. Jandarma, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonda, HGS'ye yönelik siber saldırı gerçekleştiren iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı," ifadelerine yer verdi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Veli B., tutuklanırken, Burak K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.