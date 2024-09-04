Sosyal medya fenomeni başlattı

Bir sosyal medya fenomeninin paylaştığı bu tost tarifi, iki dilim ekmek dışında hiçbir malzeme kullanılmamasıyla dikkat çekiyor. Tost, hem basitliği hem de lezzetiyle birçok kişinin ilgisini çekti.

Eleştiriler ve destekler

Bazı kullanıcılar, tostu yetersiz bulup eleştirirken, kimileri de minimalizmi savunarak bu fikri destekledi. Tostun basitliği, özellikle pratik yiyecek arayanların ilgisini çekti.

İnternet fenomeni oldu

"Hiçbir şeysiz tost" kısa sürede popülerleşerek internet fenomeni haline geldi. Tostun basit tarifi, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından denendi ve paylaşıldı.