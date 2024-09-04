KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo’nun medya sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik, Bodrum Antik Tiyatro’da yapıldı. Konserin tüm biletleri günler öncesinden tükendi.

Konserde, Kenan Doğulu, yıllardır Türk pop müziğine damgasını vuran en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. İki saatten fazla süren performansında, Doğulu'nun sahne hakimiyeti ve enerjisi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Sahneye çıkan Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu da performansa eşlik etti. Konserin finalinde, “Aşkım Aşkım” ve “Bal Gibi” gibi hit parçalarla geceyi sonlandıran sanatçı, hayranlarından büyük alkış aldı. Kenan Doğulu'nun etkileyici performansı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.