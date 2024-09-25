Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 8 Ekim'de düzenlenecek genel kurul öncesi yeniden adaylığını koyarken, Denizli'yi ziyaret etti. İlk kez Denizli’ye gelen eski milli basketbolcu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler ile bir araya geldi. Ziyaretinde Türkoğlu’na, TBF Genel Sekreter Yardımcısı ve Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser eşlik etti.

"Denizli basketbol ile özdeşleşen bir kent"

Ziyarette, Denizli’de basketbolun gelişimine yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, Hidayet Türkoğlu'nun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Denizli artık basketbol ile özdeşleşen bir kent haline geldi. Avrupa’nın takdir ettiği bir organizasyon olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Türkoğlu'nun Denizli'ye gelmesi, bu çalışmalarımızın önemini bir kez daha gösterdi" dedi.