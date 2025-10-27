Zatürre teşhisiyle Başkent Hastanesi’nde tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Çetin’i hastaneden çıkışında Murat Karayalçın ziyaret etti.
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin taburcu edildi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, bir süredir zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü Ankara Başkent Hastanesi’nden taburcu edildi.
Yoğun bakımda tedbir amaçlı gözlem altında tutulan Çetin’in sağlık durumunun iyiye gittiği, doktorların onayıyla taburcu edildiği öğrenildi.
Hikmet Çetin’i taburcu olduğu gün CHP’nin eski Genel Başkanı Murat Karayalçın ziyaret etti.
Karayalçın, Çetin’e geçmiş olsun dileklerini ileterek kısa süreli bir sohbet gerçekleştirdi.
“Haberal hocama ve ekibine minnettarım”
Hastaneden ayrılırken açıklama yapan Hikmet Çetin, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibine teşekkür ederek,
“Zor bir süreci geride bıraktım. İlgi ve özveriyle tedavi sürecimi yürüten tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Sağlık durumu iyiye gidiyor
Doktorlardan alınan bilgiye göre, zatürre teşhisi sonrası tedavisi başarıyla tamamlanan Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat edeceği belirtildi.