İzmir Adliyesi’nde Cumhuriyet Başsavcıvekilleri ve savcıların görev bölümleri yeniden düzenlendi. Yapılan iş bölümüyle birlikte uzun yıllardan sonra İzmir Adliyesi’ne ilk kez bir kadın Cumhuriyet Başsavcıvekili atandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, bu atamanın önemine dikkat çekerek İzmir’deki çocukların Başsavcıvekili Hilal Bozdağ’a emanet edildiğini açıkladı.

Uyuşturucu ile mücadelede tek merkez

Yeni düzenleme kapsamında, uyuşturucu madde üretimi, ticareti ve kullanımıyla ilgili tüm soruşturmalar tek merkezden yürütülecek. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Gültekin Topsakal’ın koordinasyonunda 7 savcı, Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosu’nda görev aldı. Büroya ayrıca nöbet sistemi getirildi ve müracaatların tek merkezden değerlendirilmesi sağlandı.

Çocuklardan idari işlere özel görevlendirmeler

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Hilal Bozdağ, özellikle çocuklara ilişkin soruşturmalar ve sorumluluklarda ön plana çıkarıldı. İdari işlerin yönetimi ise uzun yıllardır İzmir’de görev yapan Başsavcıvekilleri Aydoğan Sansak ve Soner Gül’e devredildi.

Yeni başsavcıvekillerinin sorumluluk alanları

Mesuthan Özdemir : Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu ile Aklama Suçu Soruşturma Bürosu

Tuncay Çelik : Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu, Adli Emanet Bürosu ve Denetim Bürosu

Mehmet Alyaprak: Uzlaştırma Bürosu

Ayrıca, kanun yararına bozma dosyaları için beş Cumhuriyet Başsavcıvekili görevlendirildi.

Başsavcı Yeldan’dan mesaj

Yeni görev dağılımı hakkında değerlendirmede bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, “Yeni adli yıl ile birlikte hayata geçecek iş bölümünün hem mesai arkadaşlarımıza hem de İzmir’e hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.