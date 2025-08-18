Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeyle "karayolu üzerindeki hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilmesini" amaçlanıyor.

Genelge şöyle:

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolları başta olmak üzere, ülke genelindeki karayollarında uygulanmakta olan işaretlemelerle düşürülen hız sınırları, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabı'nda belirlenen teknik kriterler esas alınarak yeniden gözden geçirilecek.

YOĞUNLUĞA BAKILACAK

Yolun yapısı, trafik yoğunluğu, yaya hareketliliği gibi hususlar dikkate alınarak uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi sağlanacak, değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen kesimlerde, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş tarafından yaya geçidi/durak uygulamasının sonlandırılması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren orta refüj açıklıklarının kapatılması, trafik işaretlemelerinin kaldırılması gibi gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacak.

HEMZEMİN GEÇİTLER KALDIRILACAK

Meskun mahal dışında tesis edilmiş hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek, okul, hastane bölgesi gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak.

MESKUN MAHAL LEVHALARI

Şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden değerlendirilecek.

BELEDİYE SINIRLARINDA DA BELİRLENECEK

Belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yerleşim yeri içinden geçen taşıma kapasitesi yüksek yollarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınarak hız sınırları yeniden gözden geçirilecek.

LEVHALAR YENİLENİYOR

Hız sınırı düzenlemeleri ile trafik işaret levhalarına ilişkin uygulamalar 'trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır' ilkesi doğrultusunda standardize edilecek ve yol kullanıcıları açısından daha algılanabilir bir hale getirilecek. Böylece vatandaşların radar cezalarında 'hız sınırına ilişkin uyarı yoktu' diye şikayet ettiği durumlar da ortadan kalkmış olacak.

31 ARALIK'A KADAR TAMAMLANACAK

Hazırlıkları İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlık ve kurumlar yürütecek. Birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda 1 Eylül'e, diğer yollarda ise 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak.