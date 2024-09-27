Hilal Köprü üzerinde Bornova yönüne giden bir araç arızalandı. Güvenlik önlemleri alınmış olsa da bölgede trafik yoğunluğu artıyor. Su Kemerleri'ne kadar olan bölümde uzun kuyruklar mevcut.

Trafik yoğunluğu: Hilal Köprü'de araç arızası sonrası yoğunluk artıyor

Bornova istikametine doğru Hilal Köprü üzerinde bir aracın arızalanması sonucu trafik akışı aksadı. Şu anda gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, arızalı aracın yol dışına çıkarılma çalışmaları devam ediyor. Bu durum Tarihi Su Kemerleri mevkiine kadar yoğun bir trafik akışına sebep olmuş durumda. Bu güzergahı kullanacak olan sürücüler, alternatif rotaları değerlendirmelidir.

Güvenlik önlemleri alındı

Arızalanan araç, yetkililer tarafından güvenlik önlemleri altında yol dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Ancak çalışmanın devam etmesi nedeniyle trafik normal seyrine dönemedi.